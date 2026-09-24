Медведев рассказал о роли ветеранов СВО в развитии России

Участники и ветераны специальной военной операции внесут вклад в дальнейшее развитие России и будут представлять в органах власти широкие слои населения. Такое мнение высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии.

«Уверен, что участники, ветераны СВО внесут свой вклад в развитие нашей страны, представляя в органах власти самые широкие слои нашего народа», — заявил Медведев.

По его словам, «Единая Россия» выступает кадровым лифтом для людей, которые готовы участвовать в развитии государства. Тема вовлечения ветеранов СВО в общественную и политическую жизнь в партии поднималась и ранее. Весной Медведев сообщал, что за предыдущие три года депутатами от «Единой России» стали почти 1,5 тысячи участников спецоперации.

Кроме того, на выборах 2026 года кандидатами разных уровней зарегистрировали более 1,6 тысячи участников и ветеранов СВО. Из них 186 человек были выдвинуты партиями на выборы в Государственную думу.

Ранее «Единая Россия» включила предложения участников СВО в отдельный раздел новой народной программы «Поддержка наших героев». В него вошли инициативы, касающиеся помощи ветеранам, профессиональной адаптации, образования и развития малого и среднего бизнеса. Также программа предусматривает развитие региональных кадровых проектов по аналогии с президентской программой «Время героев».