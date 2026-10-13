Медведев заявил о возможности создавать оружие без мировых аналогов
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Российская наука и промышленность способны разрабатывать вооружение, не имеющее аналогов в мире, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил после рабочей поездки в Южный федеральный округ.
Медведев напомнил, что во время учений «Центр-2026» президенту России Владимиру Путину представили несколько перспективных разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.
По словам зампреда Совбеза, результаты проведённых испытаний подтвердили возможности российских предприятий и научных организаций в создании новых образцов вооружения.
«Мы продолжаем нашу работу совместную по совершенствованию перспективных образцов вооружений, в том числе управляемых реактивных снарядов, дальнобойных, артиллерийских и барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов», — сказал Медведев.
Отдельное направление связано со средствами противодействия БПЛА и системами защиты различных объектов. Их совершенствование также входит в текущую совместную работу науки и промышленности.
Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что учёные работают над совершенствованием лазерного оружия в России. Среди задач он назвал увеличение мощности и дальности лазерного луча, а также сокращение времени сопровождения цели.
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