Медведица бросилась на автомобиль, защищая своего детёныша в Японии
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Бурая медведица с детёнышем атаковала автомобиль на японском острове Хоккайдо. Инцидент произошёл вечером 29 сентября в городе Бифука на севере префектуры, момент нападения попал на видеорегистратор.
Медведица бросилась на автомобиль, защищая своего детёныша в Японии. Видео © X / biteme_suckas
За рулём находилась женщина. По её словам, два медведя внезапно выбежали из леса перед машиной. После этого более крупный медведь развернулся и бросился на автомобиль.
Хищница несколько раз ударила лапами по капоту, кусала кузов и раскачивала машину. На металле остались глубокие царапины, вмятины и пробоины от когтей. На кадрах также слышно рычание животного.
Испугавшись, женщина заблокировала двери. Полиция после происшествия усилила патрулирование окрестностей. По данным японских СМИ, крупный зверь был около полутора метров в высоту.
Ранее Life.ru сообщал, что в Токио впервые применили процедуру экстренного отстрела медведя. Животное попалось в ловушку рядом с жилыми домами в Хатиодзи, после чего власти разрешили его ликвидировать из-за потенциальной угрозы людям. Новая процедура экстренного отстрела действует в Японии с сентября 2025 года.
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