Медведи вышли к домам: В Сибири хищники крушат заборы и забирают скот

Медведи всё чаще выходят к частным домам в Восточной Сибири: хищники забираются на участки, ломают заборы и хозяйственные постройки, а в поисках еды добираются до домашнего скота. По данным Baza, особенно часто такие случаи фиксируют в Забайкалье, Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае.

Медведи ломают заборы и нападают на скот в Восточной Сибири. Видео © Telegram / Baza

В Приангарье уже были случаи, когда звери хозяйничали прямо возле жилья. Так, в посёлке Березняки медведь загрыз девять собак, напал на телёнка и утащил в лес поросёнка. Из-за угрозы школьников в нескольких населённых пунктах переводили на дистанционное обучение.

Ситуация в Прибайкалье стала настолько напряжённой, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура взяла выходы медведей к людям на контроль. В муниципалитетах Иркутской области и Бурятии, где замечали хищников, вводили режим повышенной готовности, ограничивали посещение туристических маршрутов и усиливали патрулирование территорий возле лесов.

В Бурятии специалисты сейчас получают по 15–20 сообщений о медведях ежедневно. К 3 октября в республике ликвидировали 331 особь, представлявшую угрозу людям. На вызовы выезжают 24 специальные бригады, в которых работают 81 охотник.

Напряжённая обстановка сохраняется и в Забайкалье. С 29 сентября на всей территории края действует режим повышенной готовности: муниципалитетам поручили следить за вывозом мусора, формировать оперативные группы и пресекать бесконтрольный выпас скота.

В Красноярском крае власти пытаются привлечь к регулированию численности хищников охотников. За законно добытого бурого медведя там выплачивают 36,5 тысячи рублей. Самостоятельно отстреливать животных в населённых пунктах при этом запрещено.