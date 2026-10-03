Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии после выходов к людям
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tereshchenko Dmitry
В Бурятии ликвидировали уже 331 медведя, который выходил к населённым пунктам и представлял угрозу людям. Ситуация в республике остаётся напряжённой: ежедневно специалисты получают по 15–20 сообщений о появлении хищников, сообщили в Бурприроднадзоре.
«Отрегулирована 331 особь медведя, представлявшая угрозу людям. Ситуация с выходами медведей к населённым пунктам в Бурятии остаётся непростой», — рассказали в ведомстве.
Каждое сообщение проверяют госохотинспекторы вместе с охотниками. Сейчас в республике работают 24 специальные бригады, в которые входят 81 человек. Если после обследования территории подтверждается угроза жизни и здоровью жителей, специалисты принимают решение о ликвидации животного.
Особое внимание уделяют районам, где хищники появляются неоднократно. За последние сутки медведей замечали в Закаменском, Селенгинском, Бичурском и Прибайкальском районах. Самая напряжённая ситуация складывается в Кабанском районе — там действует сразу 11 решений о регулировании численности.
Масштабы проблемы за последние недели заметно выросли. Ещё 22 сентября Life.ru сообщал, что число ликвидированных в Бурятии опасных медведей достигло 234. До этого, 14 сентября, их было 149 — тогда за одни сутки специалисты отстрелили 14 вышедших к людям хищников.
Власти республики пытаются привлечь к регулированию численности больше охотников. В сентябре вознаграждение за добычу представляющего угрозу медведя увеличили до 15 тысяч рублей. На фоне участившихся выходов хищников в регионе также закрывали экотропы и просили жителей временно не посещать леса и городские кладбища.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.