В Бурятии за сутки зарегистрировали 34 выхода медведей к людям

В «Бурприроднадзор» за сутки поступило 34 обращения о медведях, вышедших к населённым пунктам Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госохотинспекторы и бригады охотников выезжали по всем сообщениям — работы велись как в окрестностях Улан-Удэ, так и в районах республики. Всего с начала года в Бурятии отрегулировали численность 234 медведей. При этом сообщения о появлении зверей рядом с населёнными пунктами продолжают поступать.

«Бурприроднадзор» призвал жителей республики отказаться от походов в лес и отдыха вблизи лесных массивов. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при появлении медведей рядом с людьми.

Ранее в Чите временно закрыли Большую Сухотинскую тропу после появления бурого медведя на Титовской сопке. Посетителей попросили не выходить на маршрут до отдельного уведомления. Хищника заметили на территории особо охраняемой природной зоны. В этно-археопарке «Сухотино» подчеркнули, что ограничения ввели ради безопасности туристов. Сейчас район патрулируют охотоведы. Маршрут проходит через 18 археологических памятников, среди которых древние погребения, поселения и наскальные рисунки.