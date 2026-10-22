Медведя-людоеда застрелили спустя 4 дня после убийства мужчины под Пинегой

В Архангельской области ликвидировали бурого медведя, который несколькими днями ранее смертельно ранил 49-летнего мужчину возле посёлка Пинега. Опасного хищника выследил и застрелил привлечённый властями охотник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Операция завершилась утром 22 октября. По информации областной администрации, животное добыли в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов. Решение об отстреле приняли после гибели местного жителя, чтобы исключить угрозу для населения.

Трагедия произошла 18 октября. Мужчина отправился в лес за ягодами, взяв с собой ружьё, но домой не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружили с повреждениями, характерными для нападения крупного хищника. Рядом лежало оружие.

После происшествия региональное Минприроды организовало поиски медведя. К ним привлекли опытных охотников-добровольцев, которым выдали специальные разрешения. Жителей Пинеги и соседних населённых пунктов предупреждали об опасности самостоятельных попыток выследить или прогнать зверя. По информации областных властей, подобные нападения в районе Пинеги не фиксировались с 1978 года. При этом в других частях Поморья случаи выхода медведей к людям участились. Особенно сложная обстановка наблюдается в деревнях Верхняя и Нижняя Золотица, где хищники проникали даже в жилые дома.

По факту гибели 49-летнего мужчины следственные органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовали доследственную проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.