Под Архангельском медведь убил мужчину, который пошёл в лес за ягодами

В Пинежском районе Архангельской области нашли тело 49-летнего местного жителя, который двумя днями ранее ушёл в лес за ягодами. Предварительно, мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«20 октября 2026 года в лесном массиве в Пинежском районе обнаружено тело 49-летнего местного жителя с признаками нападения медведя. Предварительно установлено, что потерпевший 18 октября 2026 года ушёл в лес с ружьём для сбора ягод», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Следователи организовали проверку обстоятельств гибели мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Забайкалье охотники застрелили медведя, неоднократно выходившего к селу Доронинское. По данным региональных властей, с начала периода активности хищников в крае зарегистрировали более 50 случаев их появления в населённых пунктах и около 100 встреч с людьми.