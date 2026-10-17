Медвежонок повадился воровать еду из кормушек для белок в парке в Нягани

В Нягани жители просят помочь медвежонку, который бродит по городскому парку и ищет еду в кормушках для белок и птиц. Зверя неоднократно наблюдали и снимали на видео в «Центральном лесу культуры и отдыха».

Медвежонок в Нягани. Видео © VK / NEFT — Новости ХМАО-Югры

На кадрах, публикуемых в Сети, медвежонок пытается взбираться на столбики с кормушками и обнюхивает края дорожек. Горожане обращаются к властям с просьбой перевезти его в специализированное учреждение. По словам местных жителей, детёныш мог остаться один после гибели медведицы.

Малыша готовы принять в центре охраны дикой природы «Инстинкт» в Красноярском крае, пишут в местных пабликах. Сейчас животное ищут для возможной последующей перевозки. Жителей просят не приближаться к хищнику, не пытаться привлечь его внимание и тем более не отлавливать самостоятельно.

Ранее Life.ru рассказывал, что пенсионеры в СОНТ «Восход» рядом с Излучинском в Нижневартовском районе занялись укреплением заборов после визита медведей. Они опасаются, что дикие животные приходили на разведку и могут вернуться.