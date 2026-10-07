Под Нижневартовском медведица с медвежатами разгромила дачи пенсионеров

Пенсионеры в СОНТ «Восход» рядом с Излучинском в Нижневартовском районе занялись укреплением заборов после визита медведей. Они опасаются, что дикие животные приходили на разведку и могут вернуться. Об этом URA.ru рассказала дочь дачников Наталья.

По её словам, медведица и двое медвежат сломали два забора с двух сторон и пробрались к строениям с домашними животными. На участке есть козы, куры и свиньи.

Затем животные перебрались на соседний участок. Там они ходили вдоль высокого забора. С другой стороны они дошли до собаки — возможно, пёс их немного отпугнул.

На участке остались следы медведей. Момент их появления также попал на камеры видеонаблюдения. Хозяева не стали дожидаться нового визита и начали обустраивать оградительные сооружения.

А ранее Life.ru рассказывал, что медведь вышел к людям на Шинном кладбище Красноярска. Косолапого увидели сразу несколько человек, в том числе сотрудники погоста и пришедшие на могилы горожане. Другой хищник вышел к людям в Тюменской области. Жителей Лесозаводского попросили без необходимости не выходить на улицу и не передвигаться по посёлку.