Меган Маркл отказалась выступать в Европарламенте после ареста её 82-летнего отца Томаса Маркла по обвинению в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми. Герцогиня Сассекская тяжело переживает происходящее и пока не готова к публичным выступлениям, сообщает Sky News.

«Она просто сейчас недостаточно сильна эмоционально, чтобы выступать публично», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Изначально Меган и её супруг принц Гарри должны были вместе выступить 10 ноября в Европарламенте в Брюсселе. Их речь планировалось посвятить безопасности несовершеннолетних в социальных сетях и защите детей от угроз в интернете.

Теперь предполагается, что герцогиня всё же посетит мероприятие, однако выступать перед аудиторией будет только Гарри. Изменение планов произошло спустя несколько дней после задержания её отца американскими правоохранителями.