Меган Маркл отказалась от речи в Европарламенте после ареста отца
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Меган Маркл отказалась выступать в Европарламенте после ареста её 82-летнего отца Томаса Маркла по обвинению в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми. Герцогиня Сассекская тяжело переживает происходящее и пока не готова к публичным выступлениям, сообщает Sky News.
«Она просто сейчас недостаточно сильна эмоционально, чтобы выступать публично», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Изначально Меган и её супруг принц Гарри должны были вместе выступить 10 ноября в Европарламенте в Брюсселе. Их речь планировалось посвятить безопасности несовершеннолетних в социальных сетях и защите детей от угроз в интернете.
Теперь предполагается, что герцогиня всё же посетит мероприятие, однако выступать перед аудиторией будет только Гарри. Изменение планов произошло спустя несколько дней после задержания её отца американскими правоохранителями.
Ранее Life.ru сообщал, что отца Меган Маркл освободили после задержания по делу о детской порнографии. 82-летнему Томасу Марклу предъявили обвинение в федеральном суде американского города Тампа. После рассмотрения вопроса о мере пресечения мужчину отпустили под обязательство являться на судебные заседания. Расследование в отношении него продолжается.