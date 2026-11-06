В США задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл. Мужчине предъявлено федеральное обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Арест подтвердил директор ФБР Каш Патель, слова которого приводятся в официальном сообщении Министерства юстиции США.

По данным ведомства, расследование привело агентов ФБР к двум складским помещениям в районе Лос-Анджелеса. Маркл арендовал их с 2008 года. Во время обысков сотрудники бюро изъяли около 78 предметов, включая фотоплёнки, негативы и книги, предположительно содержащие запрещённые материалы.

Следствие утверждает, что на некоторых обнаруженных снимках запечатлён сам Маркл вместе с несовершеннолетними девочками. Личность мужчины на фотографиях, согласно судебным документам, установили по показаниям свидетеля.

Самого Маркла задержали во Флориде. Первое заседание федерального суда в Тампе назначено на пятницу, 6 ноября. В случае признания виновным мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее он категорически отвергал обвинения, называя их ложными.

Ранее Life.ru рассказывал, что Томаса Маркла перевели в специализированный дом престарелых во Флориде. Переезд состоялся на фоне расследования сообщений об обнаружении материалов сексуального насилия над детьми среди его вещей.