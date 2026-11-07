Отец герцогини Сассекской 82-летний Томас Маркл вышел на свободу после задержания во Флориде по обвинению в хранении детской порнографии. Федеральный суд в Тампе освободил его под личное обязательство явки, сообщило Министерство юстиции США.

Маркла арестовали 6 ноября в доме престарелых, где он проживал. На судебном заседании ему предъявили обвинение по одному пункту — хранение материалов с сексуальным насилием над детьми. Свою позицию по обвинению он не обозначил. После освобождения мужчина вернулся в то же учреждение для пожилых людей, где его задержали. По решению суда он обязан являться на дальнейшие заседания и сдать паспорт. Рассмотрение дела должно продолжиться в Калифорнии, дата следующего слушания пока не назначена.

По версии следствия, Маркл почти 20 лет хранил откровенные изображения с участием несовершеннолетних девочек в двух арендованных складских помещениях в районе Лос-Анджелеса. Обыски провели после того, как свидетель сообщил правоохранительным органам о возможном наличии подобных материалов в доме обвиняемого на Филиппинах.

Ранее директор ФБР Каш Патель подтвердил, что в США задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл. Во время обысков сотрудники бюро изъяли около 78 предметов, включая фотоплёнки, негативы и книги, предположительно содержащие запрещённые материалы. Следствие утверждает, что на некоторых обнаруженных снимках запечатлён сам Маркл вместе с несовершеннолетними девочками.