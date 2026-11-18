Объёмные меховые снуды станут одним из заметных трендов сезона осень — зима 2026/2027. Об этом стилист Александр Рогов рассказал в своём Telegram-канале.

«Помимо привычных шуб и пальто с меховой отделкой, дизайнеры предлагают обратить внимание и на объёмные меховые аксессуары», — отметил телеведущий.

Особое внимание Рогов уделил меховым снудам, которые появились в коллекциях сразу нескольких модных домов. Подобные аксессуары представили Gucci, Fforme, Rabanne, Vivetta, Magda Butrym и Zimmermann.

Снуд представляет собой замкнутый шарф, который надевается через голову и обхватывает шею. В отличие от обычного шарфа, его не требуется завязывать. В новом сезоне дизайнеры предлагают выбирать объёмные меховые модели.

Такой аксессуар может стать самостоятельным акцентом зимнего образа. Его можно сочетать с пальто, куртками и пуховиками, не ограничиваясь верхней одеждой с меховой отделкой.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении в моду аксессуаров из советского гардероба. Среди актуальных вещей оказались меховые шапки-«пирожки» и объёмные повязки на голову. Современные дизайнеры переосмыслили знакомые силуэты, предложив сочетать их с пальто, жакетами и кожаными куртками.