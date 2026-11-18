Мех снова в моде, но не только на шубах: Рогов назвал тренд зимы 2027 года
Стилист Рогов назвал меховые снуды модным трендом зимы 2027 года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Объёмные меховые снуды станут одним из заметных трендов сезона осень — зима 2026/2027. Об этом стилист Александр Рогов рассказал в своём Telegram-канале.
«Помимо привычных шуб и пальто с меховой отделкой, дизайнеры предлагают обратить внимание и на объёмные меховые аксессуары», — отметил телеведущий.
Особое внимание Рогов уделил меховым снудам, которые появились в коллекциях сразу нескольких модных домов. Подобные аксессуары представили Gucci, Fforme, Rabanne, Vivetta, Magda Butrym и Zimmermann.
Снуд представляет собой замкнутый шарф, который надевается через голову и обхватывает шею. В отличие от обычного шарфа, его не требуется завязывать. В новом сезоне дизайнеры предлагают выбирать объёмные меховые модели.
Такой аксессуар может стать самостоятельным акцентом зимнего образа. Его можно сочетать с пальто, куртками и пуховиками, не ограничиваясь верхней одеждой с меховой отделкой.
Ранее Life.ru рассказывал о возвращении в моду аксессуаров из советского гардероба. Среди актуальных вещей оказались меховые шапки-«пирожки» и объёмные повязки на голову. Современные дизайнеры переосмыслили знакомые силуэты, предложив сочетать их с пальто, жакетами и кожаными куртками.
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