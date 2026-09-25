Президент Финляндии Александр Стубб своей политикой в отношении Украины всё сильнее вовлекает страну в конфликт, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Свою позицию депутат изложил в беседе с «Лентой.ру».

Особое внимание парламентарий обратил на военную поддержку Киева и проекты, связанные с выпуском беспилотников. По мнению Колесника, подобные шаги сокращают возможности Хельсинки дистанцироваться от происходящего.

«Стубб включил механизм самоуничтожения Финляндии», — заявил депутат.

Он также предположил, что производство вооружений, предназначенных для Украины, может иметь последствия для самой республики.

Колесник считает, что значительная часть европейских политиков сделала ставку на продолжение противостояния и теперь не готова менять выбранный курс. По его словам, внутриполитические интересы руководителей ряда стран в этой ситуации выходят на первый план.

Депутат также заявил, что последствия такой политики, по его мнению, затрагивают обычных граждан европейских государств.

Ранее Life.ru писал, что финский политик раскритиковал Стубба из-за планов совместного с Украиной производства военных беспилотников. По его мнению, подобные проекты способны усилить напряжённость в отношениях Москвы и Хельсинки.