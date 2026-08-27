Президент Финляндии Александр Стубб ставит под угрозу безопасность собственной страны, поддерживая совместное с Украиной производство военных беспилотников. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик считает, что выпуск на финской территории дронов, предназначенных для использования Украиной, лишь усилит напряжённость в отношениях Москвы и Хельсинки и может повлечь ответные меры со стороны России.

«Стубб превращает Финляндию в мишень для будущих ответных мер со стороны России», — заявил Мема.

Он также обратил внимание на противоречие в позиции финского лидера: всего за несколько дней до договорённостей с Киевом Стубб рассуждал о необходимости восстановления контактов с Москвой.