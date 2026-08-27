В Финляндии набросились на Стубба из-за решения против России
Политик Мема: Стубб ставит Финляндию под угрозу из-за производства БПЛА ВСУ
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Президент Финляндии Александр Стубб ставит под угрозу безопасность собственной страны, поддерживая совместное с Украиной производство военных беспилотников. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик считает, что выпуск на финской территории дронов, предназначенных для использования Украиной, лишь усилит напряжённость в отношениях Москвы и Хельсинки и может повлечь ответные меры со стороны России.
«Стубб превращает Финляндию в мишень для будущих ответных мер со стороны России», — заявил Мема.
Он также обратил внимание на противоречие в позиции финского лидера: всего за несколько дней до договорённостей с Киевом Стубб рассуждал о необходимости восстановления контактов с Москвой.
Военное сотрудничество Хельсинки и Киева в сфере беспилотников заметно активизировалось ещё до нынешних договорённостей. 20 августа Life.ru писал о планах финской Innokas и украинской Airlogix наладить в Финляндии выпуск БПЛА для нужд Украины. Спустя несколько дней Киев и Хельсинки подписали уже три документа о совместном производстве беспилотных систем, в том числе морских и наземных комплексов. Эти планы вызвали резкую реакцию Москвы: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Финляндию в соучастии в международном терроризме, указав на предназначение создаваемых вместе с Киевом вооружений.
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