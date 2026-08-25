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25 августа, 10:04

Песков: Агрессивная линия Запада в отношении РФ сохраняется

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны сохраняют воинственный курс в отношении России, поэтому Москва вынуждена усиливать собственную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Финляндии Александера Стубба и других западных политиков.

«Мы с вами только что говорили о заявлениях Стубба, о заявлениях британских премьеров — одного за другим. Эти заявления говорят о том, что такая воинственная, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По его словам, в сложившихся условиях российские власти должны принимать ответные меры и обеспечивать защиту страны.

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Ранее Стубб одобрил удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries. Политик считает, что такие атаки якобы усиливают давление на Москву и приближают начало переговоров. Он также выступил за продолжение военной и финансовой поддержки Украины со стороны Запада.

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Александр Юнашев
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