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Регион
25 августа, 09:32
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«Пропадёт окончательно»: Поддержавшему атаки по РФ Стуббу пригрозили мощным ударом

Сенатор Джабаров: Финляндия может стать первой целью масштабной операции России

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva

Финляндия может оказаться среди первых стран, по объектам которых Россия нанесёт удары, если возникнет необходимость в масштабной операции против недружественных государств, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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«Она просто не понимает, что она как выстроилась, так и пропадёт окончательно, если она начнёт проводить такую же политику дальше», — заявил собеседник «Ленты.ру».

По словам сенатора, дополнительным риском для Финляндии станут планы выпускать беспилотники для Украины. Предприятия, задействованные в производстве дронов, могут стать целями для ударов ВС РФ, поскольку фактически будут работать в интересах ВСУ.

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Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб поддержал удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries, заявив, что такие атаки якобы способны усилить давление на Москву и приблизить переговоры. Политик также призвал Запад продолжать военную и финансовую поддержку Киева.

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Борис Эльфанд
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