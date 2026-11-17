Лидер французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил против возможного вовлечения Парижа в прямое военное противостояние с Россией. Политик призвал власти страны принять меры после заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о последствиях размещения европейских войск на Украине. Свою позицию он изложил в социальной сети X.

«Тревога! Мы ни при каких обстоятельствах не должны становиться соучастниками конфликта на Украине!» — написал Меланшон.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного размещения военных контингентов на Украине. Глава МИД России заявил, что появление иностранных стабилизационных сил будет означать прямое вступление Европы в конфликт. По словам министра, Москва неоднократно доводила эту позицию до западных государств. Лавров также связал инициативы о прекращении огня с планами последующей отправки европейских военнослужащих на украинскую территорию.