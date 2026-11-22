Более 200 священников Украинской православной церкви подвергаются преследованию на Украине. Об этом правозащитник Иван Мельников заявил в обращении к руководству ООН.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека направил обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку. Он выразил обеспокоенность положением духовенства УПЦ, часть представителей которого, по его сведениям, содержится в следственных изоляторах.

Мельников утверждает, что некоторые священнослужители подвергались длительному давлению и пыткам. Их состояние здоровья он оценивает как тяжёлое и считает, что дальнейшее пребывание под стражей может угрожать их жизни.

«Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 200 священников православной церкви и сотни членов общины», — говорится в обращении правозащитника.

По словам Мельникова, многих представителей духовенства обвиняют в преступлениях против государственного строя Украины, хотя, как указывает автор обращения, они не участвовали в политическом противостоянии Москвы и Киева.

Правозащитник также заявил о продолжающихся захватах храмов УПЦ. Он считает, что преследование священников, монахов и прихожан противоречит международным нормам защиты прав человека, и призвал руководство ООН обратить внимание на происходящее.

Ранее Life.ru сообщал о новых случаях задержания священнослужителей УПЦ на Украине. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил об усилении принудительной мобилизации духовенства и привёл примеры задержания настоятелей храмов, имеющих семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем.