Мельников заявил о преследовании более 200 священников УПЦ на Украине
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Более 200 священников Украинской православной церкви подвергаются преследованию на Украине. Об этом правозащитник Иван Мельников заявил в обращении к руководству ООН.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека направил обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку. Он выразил обеспокоенность положением духовенства УПЦ, часть представителей которого, по его сведениям, содержится в следственных изоляторах.
Мельников утверждает, что некоторые священнослужители подвергались длительному давлению и пыткам. Их состояние здоровья он оценивает как тяжёлое и считает, что дальнейшее пребывание под стражей может угрожать их жизни.
«Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 200 священников православной церкви и сотни членов общины», — говорится в обращении правозащитника.
По словам Мельникова, многих представителей духовенства обвиняют в преступлениях против государственного строя Украины, хотя, как указывает автор обращения, они не участвовали в политическом противостоянии Москвы и Киева.
Правозащитник также заявил о продолжающихся захватах храмов УПЦ. Он считает, что преследование священников, монахов и прихожан противоречит международным нормам защиты прав человека, и призвал руководство ООН обратить внимание на происходящее.
Ранее Life.ru сообщал о новых случаях задержания священнослужителей УПЦ на Украине. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил об усилении принудительной мобилизации духовенства и привёл примеры задержания настоятелей храмов, имеющих семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем.
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