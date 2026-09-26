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Регион
Опубликовано 26 сентября, 13:33

Мелони отказалась от участия во встрече лидеров ЕС с папой римским в Меце

Обложка © ТАСС / АР / Roberto Monaldo

Обложка © ТАСС / АР / Roberto Monaldo

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не будет участвовать во встрече лидеров Евросоюза во французском Меце, где должен выступить папа римский Лев XIV. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского правительства.

Мероприятие «К истокам Европы во имя мира и единства» запланировано на 28 сентября. Его инициатором выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, пригласивший на встречу руководителей стран ЕС.

По данным Politico, от участия также отказались канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время визита в Мец Лев XIV выступит в Центре конгрессов имени Робера Шумана. Главной темой его речи станет европейское единство.

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Ранее сообщалось, что Джорджа Мелони не поедет в Нью-Йорк на 81-ю сессию ГА ООН — итальянскую делегацию возглавил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. Она хочет сосредоточиться на внутренней повестке, включая подготовку бюджета и вопросы перед выборами 2027 года.

Больше новостей о решениях европейских лидеров, дипломатии и отношениях внутри ЕС — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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