Мелони пропустит Генассамблею ООН, Италию представит Таяни

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не поедет в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Итальянскую делегацию вместо неё возглавит вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Il Messaggero.

По данным газеты, планы могут измениться в последний момент, однако пока участие Мелони в мероприятиях не предусмотрено. Одной из причин решения называют желание премьера сосредоточиться на внутренней политической повестке.

В частности, итальянскому правительству предстоит заниматься подготовкой бюджета и политическими вопросами в преддверии выборов 2027 года.

О намерении Мелони пропустить Генассамблею итальянские СМИ сообщали ещё в начале сентября. Тогда источники в правительстве подчёркивали, что речь не идёт об отказе Рима от участия в международной повестке: представлять страну в Нью-Йорке поручено Таяни.

Общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН начнутся 22 сентября. Заседания будут проходить до 26 сентября и завершатся 28 сентября. Ранее сообщалось, что заседания намерен посетить президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ожидается, что он выступит с трибуны и представит позицию Тегерана по основным международным событиям.