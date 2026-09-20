В Нью-Йорке будет жарко: На Генассамблее ООН ждут острые столкновения мировых лидеров

Предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН может пройти на фоне острых разногласий между мировыми лидерами. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Ежегодная встреча мировых лидеров действительно обещает быть напряжённым, крайне конфронтационным саммитом», — говорится в публикации.

По данным издания, одними из главных тем станут торговые споры, разногласия между США и их европейскими союзниками, а также конфликт Вашингтона с Тегераном. Накопившиеся противоречия могут превратить традиционные выступления мировых лидеров в площадку для публичного обмена претензиями.

Общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН начнутся в Нью-Йорке 22 сентября и продлятся до 26 сентября, заключительный день запланирован на 28 сентября. В штаб-квартире организации выступят главы государств и правительств, министры и другие высокопоставленные представители стран.

Нынешняя неделя высокого уровня проходит под темой восстановления доверия и способности ООН эффективно отвечать на происходящие в мире изменения. Помимо общих прений, запланированы отдельные встречи по климату и справедливому энергетическому переходу, повышению уровня моря, предотвращению пандемий и праву на развитие.

В центре внимания окажутся не только конфликты и международная безопасность. Генассамблея традиционно даёт странам возможность обозначить позиции по глобальным кризисам, экономике и устойчивому развитию, а сама неделя высокого уровня сопровождается многочисленными двусторонними встречами делегаций.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке российской делегации к 81-й сессии Генассамблеи ООН. РФ на мероприятиях в Нью-Йорке представит делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.