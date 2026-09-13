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Опубликовано 13 сентября, 13:46

Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Мелони об Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за выход страны из Евросоюза после заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони по украинскому вопросу.

Поводом для реакции политика стали слова итальянского премьера о необходимости отказаться от сотрудничества с теми, кто выступает против Украины.

«Как только мы соглашаемся остаться в ЕС и НАТО, мы сворачиваем с пути и предаем!» — написал Филиппо в соцсети X.

Французский политик считает, что членство в международных объединениях мешает государствам самостоятельно определять собственный курс.

Глава Минфина США Бессент: ЕС не хочет участвовать в переговорах по Украине
Глава Минфина США Бессент: ЕС не хочет участвовать в переговорах по Украине

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран рассматривает возможность изменения подходов к приёму граждан Украины и их возвращению на родину на фоне ситуации с миграцией и внутренними проблемами.

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Полина Никифорова
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