Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Мелони об Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за выход страны из Евросоюза после заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони по украинскому вопросу.

Поводом для реакции политика стали слова итальянского премьера о необходимости отказаться от сотрудничества с теми, кто выступает против Украины.

«Как только мы соглашаемся остаться в ЕС и НАТО, мы сворачиваем с пути и предаем!» — написал Филиппо в соцсети X.

Французский политик считает, что членство в международных объединениях мешает государствам самостоятельно определять собственный курс.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран рассматривает возможность изменения подходов к приёму граждан Украины и их возвращению на родину на фоне ситуации с миграцией и внутренними проблемами.