Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Мелони об Украине
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за выход страны из Евросоюза после заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони по украинскому вопросу.
Поводом для реакции политика стали слова итальянского премьера о необходимости отказаться от сотрудничества с теми, кто выступает против Украины.
«Как только мы соглашаемся остаться в ЕС и НАТО, мы сворачиваем с пути и предаем!» — написал Филиппо в соцсети X.
Французский политик считает, что членство в международных объединениях мешает государствам самостоятельно определять собственный курс.
Ранее сообщалось, что ряд европейских стран рассматривает возможность изменения подходов к приёму граждан Украины и их возвращению на родину на фоне ситуации с миграцией и внутренними проблемами.
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