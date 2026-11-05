Владимир Зеленский мстит бывшему пресс-секретарю за её публичные выступления, считает Юлия Мендель. Она связала обвинения в государственной измене с предстоящим выступлением в немецком Бундестаге. Об этом экс-пресс-секретарь киевского главаря написала в своём Telegram-канале.

По словам Мендель, Зеленский накануне посетил Бундестаг, где узнал о её планах выступить там. Вскоре после его визита Служба безопасности Украины (СБУ) и генеральная прокуратура сообщили о подозрении в госизмене.

«Меня обвиняют в государственной измене. Вот почему. Вчера Зеленский посетил немецкий Бундестаг и, по всей видимости, узнал, что сегодня я буду выступать здесь. Сразу после его визита СБУ и генеральная прокуратура обнародовали в СМИ информацию о том, что меня подозревают в государственной измене. <...> Ожидайте сегодня моё выступление в Бундестаге», — написала она.

Мендель также напомнила о похожем случае, который произошёл примерно полтора месяца назад. Тогда перед её выступлением в Европарламенте Зеленский подписал указ о введении против неё санкций.

«Это прямой признак слабости Зеленского и его ужаса перед словом», — отметила бывший пресс-секретарь.

Как ранее писал Life.ru, СБУ и офис генерального прокурора Украины заочно объявили Юлии Мендель о подозрении в государственной измене. Ей вменяют госизмену в условиях военного положения, а также оправдание действий России в отношении Украины.