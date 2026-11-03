Служба безопасности Украины и офис генпрокурора страны заочно объявили о подозрении в государственной измене бывшему пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мендель вменяют государственную измену в условиях военного положения, а также оправдание действий России в отношении Украины. По версии украинских правоохранителей, её публичные выступления и публикации в социальных сетях наносят ущерб международной репутации страны.

В СБУ утверждают, что бывшая сотрудница офиса Зеленского распространяла заявления, оправдывающие российскую политику. Конкретные высказывания, которые легли в основу подозрения, в опубликованном сообщении не перечисляются.

Сейчас Мендель находится за пределами Украины. В ведомстве заявили, что продолжают мероприятия по привлечению её к ответственности. Виновность бывшего пресс-секретаря судом не установлена.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с 2019 по 2021 год. После ухода из его команды она неоднократно выступала с критикой украинского руководства. В сентябре 2026 года Зеленский ввёл против неё персональные санкции сроком на десять лет.