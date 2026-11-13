Мобилизация на Украине стала источником крупных коррупционных доходов для офицеров, отвечающих за призыв. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в беседе с главой партии Германии BSW Сарой Вагенкнехт и сопредседателем Фабио Де Мази, что некоторые из военкомов благодаря взяткам вошли в число самых состоятельных людей страны.

Мендель утверждает, что доходы от незаконных выплат сделали некоторых офицеров одними из самых богатых людей страны. По её оценке, взятки за одного человека могут доходить до 30 тысяч долларов.

Ранее Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в том, что он не стремится к заключению мирного соглашения с Россией, поскольку не хочет признавать провал собственной политики. По её словам, вместо поиска решений главарь киевского руководства постоянно пытается назначить виновных в ухудшении положения Украины. Экс-сотрудница президентского офиса считает, что такая тактика позволяет ему избегать признания собственных ошибок.