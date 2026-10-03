Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала руководство Украины пойти на деэскалацию. Заявление она опубликовала в соцсети X, сопроводив его видео с автомобильными пробками в Киеве.

«Руководству Украины следует пойти на деэскалацию», — написала Мендель.

Заявление прозвучало на фоне ограничений движения через Днепр. По данным киевских властей, Южный мост полностью закрыли для автомобилей и метро. Во время воздушной тревоги ограничения также действуют на мосту Метро, Подольском мостовом переходе и Дарницком мосту.

Ранее движение ограничивали и на мосту Патона. Из-за изменений автомобилистам пришлось искать альтернативные маршруты, что привело к заторам в городе. Киевские власти заявили, что режим проезда через переправы будут корректировать в зависимости от ситуации.

Ранее Мендель уже призывала украинские власти искать путь к завершению конфликта. Она заявила, что для Украины предпочтительнее принять «плохой мир», чем продолжать эскалацию. Бывшая пресс-секретарь Зеленского также высказала мнение, что сохранение нынешнего курса может привести страну к ещё более неблагоприятному результату. По её оценке, Киеву следует исходить из текущего положения и искать вариант прекращения конфликта.