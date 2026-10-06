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Регион
Опубликовано 6 октября, 11:37

Мендель: Россия побеждает, а Украина превращается в «европейский Афганистан»

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Россия выигрывает в конфликте, а воинственная риторика Владимира Зеленского лишь ухудшает положение украинцев. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Россия <…> побеждает в этой войне, и мы совершили много ошибок, которые привели к по-настоящему тяжёлым последствиям», — сказала она.

По мнению Мендель, единственный способ спасти Украину — прекратить конфликт. Наращивание поставок оружия она не считает выходом из сложившейся ситуации.

Однако Зеленский и его окружение, заявила бывшая пресс-секретарь, продолжают эскалацию. Такой курс, по её оценке, ведёт к превращению Украины в «европейский Афганистан».

«Только пиар и новые видео»: Мендель обвинила Зеленского в недостаточной защите украинцев
«Только пиар и новые видео»: Мендель обвинила Зеленского в недостаточной защите украинцев

Ранее Мендель раскритиковала намерение Зеленского усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это принесёт ещё больше смертей и разрушений, заявила она. До этого бывшая пресс-секретарь призывала Киев согласиться даже на «плохой мир» вместо продолжения боевых действий.

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Александра Вишнякова
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