Россия выигрывает в конфликте, а воинственная риторика Владимира Зеленского лишь ухудшает положение украинцев. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Россия <…> побеждает в этой войне, и мы совершили много ошибок, которые привели к по-настоящему тяжёлым последствиям», — сказала она.

По мнению Мендель, единственный способ спасти Украину — прекратить конфликт. Наращивание поставок оружия она не считает выходом из сложившейся ситуации.

Однако Зеленский и его окружение, заявила бывшая пресс-секретарь, продолжают эскалацию. Такой курс, по её оценке, ведёт к превращению Украины в «европейский Афганистан».

Ранее Мендель раскритиковала намерение Зеленского усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это принесёт ещё больше смертей и разрушений, заявила она. До этого бывшая пресс-секретарь призывала Киев согласиться даже на «плохой мир» вместо продолжения боевых действий.