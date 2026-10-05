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Регион
Опубликовано 5 октября, 19:27

«Только пиар и новые видео»: Мендель обвинила Зеленского в недостаточной защите украинцев

Мендель обвинила Зеленского в увлечении пиаром вместо защиты украинцев

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что криворожский политик уделяет слишком много внимания публичности вместо реальной защиты населения. Свою позицию она изложила в соцсети X.

«Украинское общество в ярости от того, что человек, в руках которого сосредоточена вся власть и миллиарды, выделенные на защиту людей, тратит время во время боевых действий на ведение блога», — написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель добавила, что жители страны по-прежнему не чувствуют себя в безопасности. По её словам, вместо конкретных решений они видят новые видеоролики, заявления об ухудшении ситуации, разговоры об эскалации и постоянное нагнетание страха. Бывшая пресс-секретарь задалась вопросом, когда власти начнут принимать необходимые решения.

«Голоса крайне важны»: Мендель призвала украинских политиков чаще говорить о мире
«Голоса крайне важны»: Мендель призвала украинских политиков чаще говорить о мире

Ранее Life.ru рассказывал, как Юлия Мендель ответила Владимиру Зеленскому после его предупреждений о возможном ухудшении ситуации на Украине. Бывшая пресс-секретарь заявила, что подобные заявления лишь усиливают тревогу в обществе и создают ощущение неизбежности новых разрушений. По её словам, вместо запугивания украинцам необходимы понятные решения по защите населения и инфраструктуры.

Больше новостей о заявлениях украинских политиков и ситуации вокруг Киева — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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