Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что криворожский политик уделяет слишком много внимания публичности вместо реальной защиты населения. Свою позицию она изложила в соцсети X.

«Украинское общество в ярости от того, что человек, в руках которого сосредоточена вся власть и миллиарды, выделенные на защиту людей, тратит время во время боевых действий на ведение блога», — написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель добавила, что жители страны по-прежнему не чувствуют себя в безопасности. По её словам, вместо конкретных решений они видят новые видеоролики, заявления об ухудшении ситуации, разговоры об эскалации и постоянное нагнетание страха. Бывшая пресс-секретарь задалась вопросом, когда власти начнут принимать необходимые решения.

Ранее Life.ru рассказывал, как Юлия Мендель ответила Владимиру Зеленскому после его предупреждений о возможном ухудшении ситуации на Украине. Бывшая пресс-секретарь заявила, что подобные заявления лишь усиливают тревогу в обществе и создают ощущение неизбежности новых разрушений. По её словам, вместо запугивания украинцам необходимы понятные решения по защите населения и инфраструктуры.