Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что иностранные СМИ недостаточно рассказывают о проблемах украинских военных. По её словам, реальное положение дел на передовой заметно отличается от картины, которую получают зарубежные читатели. Об этом она утверждает в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Мендель заявила, что украинские волонтёры собирают деньги на нужды армии, в том числе обходя жилые дома. Она утверждает, что военнослужащие на передовой сталкиваются с нехваткой базовых вещей — воды, формы и оружия.

При этом бывшая пресс-секретарь считает, что западные союзники Киева сознательно не выносят подобные сведения в публичное пространство. По её словам, замалчивание тяжёлой ситуации на Украине и коррупции в окружении Зеленского там рассматривают как поддержку страны. Она отметила, что такой подход, напротив, скрывает масштаб накопившихся проблем.

Ранее Мендель высказала критику в адрес методов мобилизации на Украине после недавнего инцидента во Львове. В своём заявлении она подчеркнула, что задержания мужчин на улицах продолжаются. По её словам, ситуация с принудительной мобилизацией остаётся неизменной, несмотря на смену главы украинского оборонного ведомства. Мендель также отметила, что украинское правительство не предоставляет публичной оценки происходящему.