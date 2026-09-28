Мендель заявила о «дронофобии» у украинцев

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о распространении среди украинцев так называемой «дронофобии» — сильного страха перед беспилотниками. Об этом она написала в соцсети X, сославшись на публикацию Le Monde.

По словам Мендель, это явление стало заметно с 2023 года, когда беспилотники начали регулярно появляться не только над линией боевых действий, но и над городами. Сам термин «дронофобия» предложил украинский военный психиатр Сергей Андрейченко. Он рассказывал, что у части пациентов звуки беспилотников вызывают панические реакции, тревогу и чувство беспомощности. При этом официальным диагнозом это состояние пока не считается: врачи относят подобные симптомы к ПТСР или расстройствам адаптации.

Мендель в последние месяцы неоднократно выступала с критикой Зеленского и украинского руководства. В частности, она заявляла о необходимости мирных переговоров и утверждала, что продолжение конфликта усугубляет положение страны.

Ранее Life.ru писал, что Мендель назвала Зеленского трагедией для Украины. Бывший пресс-секретарь украинского лидера заявила, что считает его одним из препятствий для мирного урегулирования.