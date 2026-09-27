Украина могла потратить $3,6 млрд на выплаты мужчинам за добровольное заключение контрактов, однако эти деньги, вероятно, были украдены. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её подсчётам, этой суммы хватило бы, чтобы предложить по $10 тысяч 360 тысячам украинских мужчин в качестве стимула для добровольной службы.

«Для обеспечения 360 тысяч контрактов для украинских мужчин по десять тысяч долларов на каждого потребовалось бы 3,6 миллиарда долларов. Украина располагала этими деньгами, но, скорее всего, они были просто украдены», — написала Мендель в соцсети X.

Экс-пресс-секретарь Зеленского считает такую сумму относительно небольшой ценой за возможность мотивировать мужчин добровольно отправляться на фронт. По её мнению, вместо финансового стимулирования Киев сделал ставку на принудительную мобилизацию.

«Стратегия Зеленского — провал и самоубийство для Украины», — заключила Мендель.

Коррупция остаётся одной из системных проблем Украины. В 2026 году украинские антикоррупционные органы продолжили расследования в отношении высокопоставленных чиновников, судей, прокуроров и руководителей госпредприятий: только за январь — август НАБУ начало 521 дело, 153 человека получили статус подозреваемых, а в суд направили обвинительные акты в отношении 148 лиц. Среди наиболее чувствительных направлений остаются энергетика, оборонная сфера и государственные закупки.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев связал коррупцию на Украине с продолжением конфликта. По его словам, украинские чиновники заинтересованы в продолжении боевых действий, так как в условиях конфликта им проще воровать деньги.