Осенью и зимой дети меньше времени проводят на улице, больше занимаются дома и пользуются гаджетами. Световой день сокращается, естественного освещения становится меньше. Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева рассказала Life.ru, может ли это влиять на развитие и прогрессирование детской близорукости.

«Такая связь существует и подтверждается научными исследованиями. При этом влияние времени на улице на профилактику возникновения миопии доказано убедительнее, чем его влияние на замедление уже существующей близорукости. Однако есть данные, что сезонные изменения освещённости могут влиять и на скорость прогрессирования миопии», — объяснила эксперт.

Близорукость (миопия) — нарушение зрения, при котором изображение удалённых предметов фокусируется перед сетчаткой. Часто это связано с тем, что глазное яблоко растёт в длину быстрее необходимого. В детском возрасте глаз продолжает развиваться, поэтому условия, в которых ребёнок проводит большую часть дня, имеют значение. Один из наиболее изученных факторов — время на открытом воздухе при естественном освещении. Освещённость на улице даже в пасмурный день значительно выше, чем в помещении: дома рабочий стол часто освещён на несколько сотен люкс, а на улице — на несколько тысяч и даже десятков тысяч люкс.

Предполагаемые механизмы защитного действия дневного света: стимуляция выработки дофамина в сетчатке, который участвует в регуляции роста глаза и помогает сдерживать чрезмерное удлинение глазного яблока; воздействие высокой интенсивности света на биологические механизмы развития глаза; изменение зрительной нагрузки — на улице ребёнок чаще переводит взгляд на предметы на разных расстояниях. Точный механизм до конца не установлен, вероятно, речь о сочетании факторов, добавила специалист.

В офтальмологической литературе описаны сезонные колебания скорости изменения рефракции и роста глазного яблока у детей. В исследовании COMET у 358 детей зимой среднее прогрессирование миопии составляло около −0,35 диоптрии, летом — около −0,14 диоптрии, то есть зимой близорукость прогрессировала в среднем быстрее. Похожие закономерности обнаруживались и в других исследованиях. Однако не все исследования подтверждают одинаковую сезонную закономерность: результаты зависят от возраста детей, региона, климата, продолжительности светового дня. Поэтому неправильно утверждать, что у каждого ребёнка зимой обязательно будет быстрее ухудшаться зрение. Тем не менее сезонные колебания — реальное явление, которое необходимо учитывать.

Почему зимой риск может увеличиваться

Во-первых, сокращается световой день: ребёнок может уходить в школу в темноте и возвращаться после захода солнца. Во-вторых, снижается продолжительность прогулок — дети чаще остаются дома, появляются дополнительные часы за уроками, книгами, планшетами.

В-третьих, увеличивается непрерывная зрительная нагрузка: продолжительное чтение, письмо и гаджеты требуют постоянной фокусировки на близких объектах. Особенно нежелательно, когда ребёнок читает, наклонившись близко к книге, держит планшет перед лицом, занимается несколько часов без перерывов, пользуется телефоном в плохо освещённой комнате. В-четвёртых, недостаточное освещение дома: одна настольная лампа при выключенном общем свете создаёт выраженный контраст между яркой рабочей поверхностью и окружающим пространством.

Что можно сделать зимой

Главная задача — не заменять солнечный свет искусственным, а сохранить привычку ежедневно бывать на улице и создать комфортные условия для зрительной работы дома.

1. Старайтесь ежедневно гулять в светлое время суток. Для школьников международные экспертные рекомендации ориентируются на 1–2 часа на улице ежедневно. Зимой это можно организовать так: гулять по дороге из школы, выходить на прогулку в обеденный перерыв, проводить часть выходных на улице, переносить активные игры на светлое время. Даже пасмурная погода не повод отказываться от прогулки. Не требуется смотреть на солнце — важно именно пребывание на открытом воздухе при дневном свете.

2. Правильно организуйте освещение рабочего стола. Используйте одновременно общее освещение комнаты и настольную лампу. Располагайте рабочее место ближе к окну. Для правшей лампа слева, для левшей — справа, чтобы рука не создавала тень. Выбирайте лампу с рассеянным светом, без мерцания и ослепляющих бликов. Следите, чтобы свет равномерно освещал книгу, тетрадь и рабочую поверхность.

3. Соблюдайте режим зрительной нагрузки. Делайте перерывы каждые 30–45 минут; во время перерыва смотрите вдаль, желательно в окно или на улицу. Держите книгу и тетрадь на расстоянии примерно 30–35 см от глаз. Не читайте лёжа, не занимайтесь с телефоном вплотную к лицу, не пользуйтесь гаджетами в полностью тёмной комнате. Простое правило: после 30–45 минут зрительной работы — 5–10 минут отдыха с переводом взгляда вдаль и небольшой двигательной активностью.

4. Не забывайте о регулярном контроле миопии. Важно не ограничиваться проверкой остроты зрения по таблице. Если близорукость уже прогрессирует, одних прогулок и правильного освещения может быть недостаточно: в зависимости от возраста, степени миопии и скорости её развития врач может рекомендовать специальные очковые линзы, контактные линзы или другие методы контроля.

Недостаток естественного света зимой — не просто вопрос комфорта, это один из факторов окружающей среды, который может иметь значение для развития детской близорукости. Однако не стоит воспринимать зиму как период неизбежного ухудшения зрения. Грамотная организация режима дня, регулярные прогулки при естественном освещении, правильное освещение рабочего места и контроль миопии у офтальмолога помогают создать более благоприятные условия для развития зрительной системы ребёнка. И одна из самых полезных привычек — каждый день находить время для прогулки при дневном свете, даже зимой. Ангелина Казанцева Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России

Близорукость, возникшая в 6–8 лет, имеет больше времени для прогрессирования до высокой степени, чем появившаяся в подростковом возрасте. Врачу важно не только подобрать очки, но и оценивать скорость ухудшения зрения и изменение длины глазного яблока. Подробнее — в материале Life.ru.