Офтальмолог объяснила, в каком возрасте близорукость представляет наибольшую опасность
Офтальмолог Овчаренко: Ранняя близорукость повышает риск миопии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Близорукость, возникшая в 6–8 лет, имеет больше времени для прогрессирования до высокой степени, чем появившаяся в подростковом возрасте, рассказала офтальмолог Алёна Овчаренко. По её словам, врачу важно не только подобрать очки, но и оценивать скорость ухудшения зрения и изменение длины глазного яблока.
Замедлить развитие миопии могут специальные очки и контактные линзы, низкодозированный атропин или сочетание этих методов. Лечение подбирают индивидуально с учётом возраста ребёнка, состояния глаз и темпов прогрессирования болезни.
Лазерная коррекция предназначена для взрослых: она может избавить от необходимости носить очки, но не служит способом лечения детской миопии и не устраняет риски последствий её высокой степени, пояснила собеседница «Газеты.ru».
Ранее офтальмолог объяснил, почему у первоклассников резко портится зрение. По его словам, пик школьной близорукости приходится на 7–9 лет
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