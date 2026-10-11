Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 15:05

Офтальмолог объяснила, в каком возрасте близорукость представляет наибольшую опасность

Офтальмолог Овчаренко: Ранняя близорукость повышает риск миопии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Близорукость, возникшая в 6–8 лет, имеет больше времени для прогрессирования до высокой степени, чем появившаяся в подростковом возрасте, рассказала офтальмолог Алёна Овчаренко. По её словам, врачу важно не только подобрать очки, но и оценивать скорость ухудшения зрения и изменение длины глазного яблока.

«Самая грозная инфекция»: Офтальмолог объяснила, почему принимать душ в линзах — плохая идея
«Самая грозная инфекция»: Офтальмолог объяснила, почему принимать душ в линзах — плохая идея

Замедлить развитие миопии могут специальные очки и контактные линзы, низкодозированный атропин или сочетание этих методов. Лечение подбирают индивидуально с учётом возраста ребёнка, состояния глаз и темпов прогрессирования болезни.

Лазерная коррекция предназначена для взрослых: она может избавить от необходимости носить очки, но не служит способом лечения детской миопии и не устраняет риски последствий её высокой степени, пояснила собеседница «Газеты.ru».

Каждый третий плохо видит: Врачи объяснили рост близорукости среди россиян
Каждый третий плохо видит: Врачи объяснили рост близорукости среди россиян

Ранее офтальмолог объяснил, почему у первоклассников резко портится зрение. По его словам, пик школьной близорукости приходится на 7–9 лет

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar