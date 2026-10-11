Офтальмолог объяснила, в каком возрасте близорукость представляет наибольшую опасность

Близорукость, возникшая в 6–8 лет, имеет больше времени для прогрессирования до высокой степени, чем появившаяся в подростковом возрасте, рассказала офтальмолог Алёна Овчаренко. По её словам, врачу важно не только подобрать очки, но и оценивать скорость ухудшения зрения и изменение длины глазного яблока.

Замедлить развитие миопии могут специальные очки и контактные линзы, низкодозированный атропин или сочетание этих методов. Лечение подбирают индивидуально с учётом возраста ребёнка, состояния глаз и темпов прогрессирования болезни.

Лазерная коррекция предназначена для взрослых: она может избавить от необходимости носить очки, но не служит способом лечения детской миопии и не устраняет риски последствий её высокой степени, пояснила собеседница «Газеты.ru».

Ранее офтальмолог объяснил, почему у первоклассников резко портится зрение. По его словам, пик школьной близорукости приходится на 7–9 лет