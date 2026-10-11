«Самая грозная инфекция»: Офтальмолог объяснила, почему принимать душ в линзах — плохая идея

Обычный душ может стать причиной тяжёлой инфекции глаз, если принимать его в контактных линзах, предупредила офтальмолог Александра Стругова. По её словам, водопроводная вода может содержать акантамёбу — микроорганизм, вызывающий опасное воспаление роговицы.

«Вся профилактика самой грозной инфекции линзоносителей умещается в одну фразу: линзы и вода несовместимы», — подчеркнула врач в беседе с «Газетой.ru».

Возбудитель встречается не только в природных водоёмах, но и в трубах и душевых лейках. Под плотно прилегающей линзой задерживается влага. Попавший туда микроорганизм получает возможность проникнуть в ткани роговицы. Первые проявления акантамёбного кератита легко принять за конъюнктивит: глаз краснеет, слезится, возникает ощущение песка.

Насторожить должны особенно сильная боль и выраженная светобоязнь. Запущенное заболевание может привести к стойкому помутнению роговицы и необходимости её пересадки. Особенно рискуют те, кто спит в линзах или носит их неделями. При боли и светобоязни после контакта с водой нужно сразу обратиться к офтальмологу и сообщить о ношении линз, заключила эксперт.

Ранее врач опроверг миф о том, что очки портят зрение и вызывают зависимость. Они компенсируют оптический дефект, а ощущение ухудшения после их снятия может объясняться привычкой к чёткому изображению.