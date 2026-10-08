«Привыкнешь к очкам и уже не снимешь» — миф: Врач объяснил, что на самом деле портит зрение

Очки — один из самых распространённых и доступных способов коррекции зрения. При этом вокруг них существует множество мифов. Один из самых устойчивых: если начать носить очки, зрение будет падать быстрее, а глаза привыкнут видеть хорошо и перестанут работать самостоятельно. Этот страх знаком многим, и он часто становится причиной отказа от очков даже тогда, когда они действительно необходимы. Офтальмолог-хирург, генеральный директор Московской Офтальмологической Клиники, главный врач Азер Багиров рассказал Life.ru, какую функцию выполняют очки, откуда берутся заблуждения и какие современные методы коррекции существуют сегодня.

Очки — это оптический прибор, который корректирует преломляющую способность глаза. При близорукости, дальнозоркости или астигматизме изображение фокусируется не на сетчатке, а до или после неё. Линзы смещают точку фокусировки точно на сетчатку, и человек начинает видеть чётко. Очки не лечат само заболевание и не влияют на его причину. Они компенсируют оптический дефект, помогая глазам работать в нормальных физиологических условиях. Азер Багиров Офтальмолог-хирург, генеральный директор Московской Офтальмологической Клиники, главный врач

Страх перед очками часто родом из детства. Многие слышали от старших: «Не читай лёжа, глаза испортишь, потом очки не помогут» или «Сними очки, без них ты ещё хуже видеть начнёшь». Эти утверждения основаны не на научных данных, а на субъективных ощущениях. Когда человек с близорукостью снимает очки, мир вокруг становится размытым. Мозг, привыкший к чёткой картинке, испытывает дискомфорт. При надевании очков контраст настолько велик, что создаётся иллюзия, будто без них зрение очень плохое. Но это не значит, что зрение ухудшилось из-за очков. Это значит, что человек привык к идеальному изображению.

Если зрение продолжает ухудшаться после начала ношения очков, причина не в них. У детей и подростков это чаще всего связано с прогрессированием близорукости: глазное яблоко продолжает расти, и степень миопии увеличивается. Увеличение «минуса» в рецепте не означает, что очки испортили зрение — они просто корректируют уже существующее нарушение. У взрослых зрение меняется из-за естественного старения: хрусталик теряет эластичность, развивается пресбиопия. Очки лишь компенсируют эти изменения, но не являются их причиной.

«Многие уверены, что, начав носить очки, человек уже никогда не сможет без них обходиться. Это не так. Очки не вызывают физиологической зависимости. Если человек снимает очки и видит хуже, это не значит, что зрение упало. Это значит, что без коррекции он видит так же, как и до начала ношения очков. Ощущение зависимости связано с привычкой к чёткому изображению и контрасту», — отмечает эксперт.

Современная офтальмология предлагает несколько способов коррекции. Помимо очков и контактных линз, существует лазерная коррекция зрения. Она позволяет изменить форму роговицы так, чтобы свет фокусировался на сетчатке правильно. Наиболее распространённые методы — ReLEx SMILE, FEMTO LASIK и ФРК.

«Очки не ухудшают зрение и не ослабляют глаза. Если зрение меняется со временем, причина в естественных процессах или прогрессировании заболевания, а не в ношении очков. Отказ от очков при необходимости приводит к перенапряжению глаз, головным болям и может ускорить прогрессирование проблемы. Регулярная проверка зрения у офтальмолога позволит вовремя скорректировать и сохранить зрение», — заключил специалист.

Кажется, что если линзы удобные и хорошо переносятся в обычной жизни, то короткое купание в бассейне не принесёт вреда. Однако именно контакт линз с водой может стать причиной серьёзных проблем. Подробнее — в материале Life.ru.