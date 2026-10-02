«Синдром сухого глаза»: Откуда берутся покраснение и раздражение и как бороться с проблемой

Что такое «синдром сухого глаза»? Чтобы понять суть проблемы, важно представлять, как устроена слёзная плёнка — это тонкая, но сложная по своему строению структура, которая покрывает поверхность глаза (роговицу и конъюнктиву). Об этом Life.ru рассказала врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Анастасия Балаян.

По словам эксперта, у слёзной плёнки важная функция — увлажнять, защищать, питать глаз и обеспечивать чёткость зрения. У здоровых людей толщина плёнки составляет 10 мкм. Снаружи она покрыта тонким слоем липидов, которые препятствуют испарению влаги. Затем идёт водянистый слой — основа слёзной плёнки, который непрерывно обновляется и обеспечивает защитные, метаболические и другие функции. Главной частью водянистого слоя служит муциновый компонент. Муцины придают гидрофобному эпителию роговицы гидрофильные свойства, что позволяет удерживать плёнку на поверхности роговицы.

Когда этот сложный механизм даёт сбой, роговица остаётся без защиты, а её поверхность высыхает. Развивается «синдром сухого глаза». И это одна из самых частых причин, по которым к нам обращаются пациенты, жалуясь на раздражение, покраснение глаз. Пациентов начинает беспокоить сильное слезотечение, которое возникает на фоне компенсаторно повышенной слезопродукции. Появляется дискомфорт при закапывании любых глазных капель. Глаза начинают быстрее уставать при длительной зрительной работе, работе за компьютером, вождении машины, особенно в вечернее время суток.

«Поэтому при появлении данных симптомов необходимо обратиться к офтальмологу для своевременной диагностики и постановки диагноза. Врач соберёт анамнез, произведёт осмотр и диагностические тесты. При необходимости назначит терапию для увлажнения глазной поверхности», — добавила специалист.

Профилактика развития «синдрома сухого глаза» включает несколько простых, но эффективных мер:

— Перерывы при длительной работе за экранами — так называемое правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный на расстоянии 20 футов (около 6 метров), в течение 20 секунд.

— Использование увлажнителей воздуха — особенно в период отопительного сезона, когда воздух особенно сухой.

— Частое моргание — помогает поддерживать естественное увлажнение глаз.

— Использование солнцезащитных очков — это защитит от солнца, а также при сильном ветре от попадания пыли в глаза.

— Соблюдение питьевого режима — достаточное потребление воды поддерживает водный баланс организма, что важно и для глаз.