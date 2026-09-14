«Меньше верьте»: В «Русиче» с иронией отреагировали на сообщения о смерти Мильчакова

Сообщения о гибели командира ДШРГ «Русич» Алексея Мильчакова оказались вбросом. Трое близких к нему собеседников подтвердили Mash, что он жив, а в пресс-службе подразделения иронично отреагировали на слухи.

О возможной гибели Алексея Мильчакова ранее сообщил политолог Аслан Рубаев. По его данным, командир «Русича» якобы мог получить смертельное ранение в зоне боевых действий. Позднее информацию распространил военный корреспондент Юрий Котёнок. Представители ДШРГ тогда публично не комментировали появившиеся сведения.

Ситуация прояснилась после сообщений Mash. Изданию удалось получить информацию сразу от трёх человек, близких к Мильчакову. Все они заявили, что командир жив.

Не обошлось и без иронии со стороны самого подразделения. В его пресс-службе опубликовали фразу: «Меньше верьте тому, что пишут в телеграме».

ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков основал в 2014 году. Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик, а затем — Вооружённых сил России. На шевронах бойцов формирования изображён солярный символ коловрат.

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