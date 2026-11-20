Меньше времени вместе — крепче брак? Мелания Трамп раскрыла секрет семейного счастья
Мелания Трамп назвала одиночество одним из главных условий счастливого брака
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Первая леди США Мелания Трамп назвала личное пространство одним из секретов крепкого брака и объяснила, почему супругам не стоит постоянно находиться рядом. Своими взглядами на семейную жизнь она поделилась в новом документальном мини-сериале Melania, The Series, премьера которого состоялась на Prime Video. Об этом пишет The Daily Beast.
Во время беседы с режиссёром Бреттом Ратнером Мелания вспомнила о браке своих родителей — Виктора и Амалии Кнавс, которые прожили вместе 56 лет. Отвечая на вопрос о том, чему она научилась, наблюдая за ними, первая леди подчеркнула важность самостоятельности каждого из супругов.
«Нельзя проводить всё время без перерыва с этим человеком. Я думаю, одиночество очень важно», — сказала жена американского президента.
По её мнению, партнёрам необходимо позволять друг другу оставаться собой, заниматься любимыми делами и не превращать отношения в постоянное требование внимания. Мелания также посоветовала парам не пытаться во всём соглашаться друг с другом.
Она отдельно подчеркнула, что в отношениях важнее всего общение и уважение к чужим убеждениям. Если взгляды расходятся, это не обязательно должно становиться поводом для конфликта: «Если вы не согласны, хорошо, давайте двигаться дальше. Это нормально!»
Первая леди затронула и собственные разногласия с Дональдом Трампом. По её словам, муж иногда называет её сложной, однако она предпочитает говорить ему правду. В частности, Мелания считает нездоровой ситуацию, когда президента окружают люди, которые постоянно с ним соглашаются и не высказывают возражений.
The Daily Beast также обратило внимание, что во время второго президентского срока Трампа Мелания стала заметно реже сопровождать мужа на публичных мероприятиях. По подсчётам издания, число её совместных появлений с президентом составляет около 60% от показателя его первой администрации.