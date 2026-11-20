Первая леди США Мелания Трамп назвала личное пространство одним из секретов крепкого брака и объяснила, почему супругам не стоит постоянно находиться рядом. Своими взглядами на семейную жизнь она поделилась в новом документальном мини-сериале Melania, The Series, премьера которого состоялась на Prime Video. Об этом пишет The Daily Beast.

Во время беседы с режиссёром Бреттом Ратнером Мелания вспомнила о браке своих родителей — Виктора и Амалии Кнавс, которые прожили вместе 56 лет. Отвечая на вопрос о том, чему она научилась, наблюдая за ними, первая леди подчеркнула важность самостоятельности каждого из супругов.

«Нельзя проводить всё время без перерыва с этим человеком. Я думаю, одиночество очень важно», — сказала жена американского президента.

По её мнению, партнёрам необходимо позволять друг другу оставаться собой, заниматься любимыми делами и не превращать отношения в постоянное требование внимания. Мелания также посоветовала парам не пытаться во всём соглашаться друг с другом.

Она отдельно подчеркнула, что в отношениях важнее всего общение и уважение к чужим убеждениям. Если взгляды расходятся, это не обязательно должно становиться поводом для конфликта: «Если вы не согласны, хорошо, давайте двигаться дальше. Это нормально!»

Первая леди затронула и собственные разногласия с Дональдом Трампом. По её словам, муж иногда называет её сложной, однако она предпочитает говорить ему правду. В частности, Мелания считает нездоровой ситуацию, когда президента окружают люди, которые постоянно с ним соглашаются и не высказывают возражений.