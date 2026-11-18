Президент США Дональд Трамп привлёк внимание пользователей соцсетей необычной походкой во время официального визита на Филиппины. На кадрах из президентского дворца Малаканьян в Маниле американский лидер заметно отклоняется в стороны и делает широкие шаги, пока идёт по красной дорожке вместе с главой государства Фердинандом Маркосом-младшим. На реакцию зрителей обратило внимание издание The Daily Beast.

Видеозапись церемонии опубликовал официальный аккаунт Белого дома Rapid Response. На кадрах 80-летний Трамп идёт рядом с филиппинским коллегой, однако временами смещается в сторону и словно отклоняется от прямой траектории. По наблюдению журналистов, необычные движения особенно бросаются в глаза из-за ритмичной фоновой музыки и резких перемещений камеры.

Поведение американского президента быстро стало предметом обсуждения в соцсетях. Один из пользователей сравнил его походку с попыткой удержаться на рыбацком судне во время сильной качки. Другие обратили внимание на неуверенные движения и необычно широкие шаги главы Белого дома.

Журналист Аарон Рупар также распространил видеозапись, призвав зрителей присмотреться к ногам Трампа. На других кадрах церемонии американский лидер продолжает идти по дорожке, одновременно отдавая воинское приветствие и периодически постукивая рукой по правому бедру.

Как напоминает The Daily Beast, подобные движения президента США уже привлекали внимание публики. В октябре Трампа засняли во время посадки в вертолёт Marine One: тогда он также отклонялся в стороны и несколько раз менял направление движения. В июне и июле журналисты обращали внимание на похожие эпизоды. При этом сами по себе особенности походки не позволяют делать выводы о состоянии здоровья человека.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время прибытия Трампа на Филиппины произошёл ещё один необычный эпизод. Местный военный оркестр исполнил хит YMCA группы Village People, под который американский президент обычно танцует на публичных мероприятиях. Однако на этот раз глава Белого дома ограничился улыбкой и приветствием. Ранее Трамп признавался, что его супруга Мелания неоднократно просила его отказаться от подобных выступлений, считая их неподобающими для президента. После визита в Манилу американский лидер прибыл в китайский Шэньчжэнь, где 19 ноября запланированы трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.