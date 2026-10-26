«Меня забрали ТЦК, приютите Леона»: На Украине пёс остался один на лавочке с запиской от хозяина

На Украине пёс по кличке Леон остался привязанным к лавочке после того, как его хозяина, по словам самого мужчины, забрали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Рядом с животным обнаружили записку с просьбой приютить четвероногого друга. Историю распространили местные Telegram-каналы.

В послании мужчина представился владельцем собаки и объяснил, почему не может забрать питомца с собой.

«Зовут Леон. Я хозяин. Меня забрали ТЦК. Люди добрые, приютите. Очень добрый, все команды знает, всё ест», — говорится в записке, фотография которой появилась в социальных сетях.

Судя по содержанию послания, хозяин надеялся, что случайные прохожие обратят внимание на оставшегося без присмотра пса и помогут ему найти новый дом.

История вызвала сочувствие пользователей Сети. Местные жители переживали за судьбу животного и выражали надежду, что Леон не останется на улице. По появившейся позднее информации, для собаки уже нашлась новая семья.

При этом точное место происшествия и обстоятельства, при которых мужчину доставили в ТЦК, не раскрываются. Неизвестно также, удалось ли ему связаться с новыми владельцами Леона. Сообщение о новом доме для собаки пока не сопровождается подробностями от принявшей её семьи.

Подобные случаи на Украине происходили и раньше. В сентябре в Кривом Роге сотрудники ТЦК, по сообщениям местных СМИ, увезли мужчину во время прогулки с собакой. Питомца тогда оставили привязанным к забору.