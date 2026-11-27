Служба в морской пехоте учит быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам, осваивать современные технологии и брать на себя ответственность. Об этом журналистам рассказал участник СВО, кавалер трёх орденов Мужества, помощник управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем госкорпорации «Ростех» Геннадий Новиков.

По его словам, стремительное развитие технологий за последние годы существенно изменило требования к подготовке военнослужащих. При этом приобретённые во время службы навыки остаются востребованными и в промышленности, где особое значение имеют дисциплина, готовность учиться и способность работать в коллективе.

«Обучение на программе «Время героев» позволило дополнить имеющийся опыт новыми профессиональными знаниями», — отметил Новиков.

В июне 2025 года он вошёл в число участников второго потока президентской кадровой программы. Его наставником стал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В сентябре того же года Новиков получил назначение на должность в корпорации.

Сегодня в России отмечается День морской пехоты в память об указе Петра I от 16 (27) ноября 1705 года о создании первого «полка морских солдат».

Между тем сослуживцы Героя России Михаила Тамбовцева подали заявки на участие в третьем потоке программы «Время героев». Впервые пройти обучение смогут участники и ветераны СВО без законченного высшего образования. Курс рассчитан на три года, по его окончании выпускники получат диплом Президентской академии.