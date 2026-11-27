Боевое братство морских пехотинцев не заканчивается после возвращения с фронта, а принцип «своих не бросаем» должен действовать и в мирной жизни. Об этом в День морской пехоты журналистам заявил Герой России, кавалер трёх орденов Мужества и руководитель севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества» Дмитрий Куценко.

«Один из главных принципов морской пехоты — не оставлять своих. Это касается не только службы, но и жизни после возвращения с фронта», — подчеркнул он.

По словам Куценко, работа с ветеранами и их семьями позволяет особенно остро осознать значение боевого товарищества. Необходимо, чтобы каждый военнослужащий после возвращения домой чувствовал поддержку, имел возможность получить образование, найти работу и реализовать себя в мирной жизни.

Отдельно Герой России отметил внимание президента Владимира Путина к вопросам поддержки участников СВО. В частности, он указал на программу «Время героев», которая открывает ветеранам возможности для профессионального развития.

В завершение Куценко поздравил сослуживцев с Днём морской пехоты и пожелал им здоровья, благополучия их семьям и возвращения домой.

Ранее Life.ru сообщал о новых мерах поддержки ветеранов СВО. По данным фонда «Защитники Отечества», за помощью в трудоустройстве обратились более 23 тысяч участников спецоперации, свыше половины из которых уже нашли работу. Ещё более 16,4 тысячи ветеранов запросили содействие в получении новой профессии или повышении квалификации, причём 66% из них уже направили на обучение.