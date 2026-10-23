Сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд помощи участникам СВО

Торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд «Народный фронт. Всё для Победы!». Средства направят на приобретение техники и оборудования для российских военнослужащих, а также на гуманитарные нужды. Об этом сообщили «Ведомостям» представители Народного фронта.

Как рассказал первый заместитель руководителя исполкома организации Сергей Горбунов, пожертвование позволит закупить проходимый транспорт, средства связи и разведки, а также оборудование для противодействия беспилотникам. Часть выделенной суммы пойдёт на гуманитарные и социальные проекты. Об этом изданию сообщили непосредственно в Metro.

Генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай объяснил решение компании участием в государственных инициативах. По его словам, торговая сеть считает важным вносить свой вклад в решение актуальных задач страны.

Примечательно, что пожертвование последовало спустя месяц после изменения схемы управления российскими активами Metro. В сентябре 2026 года они перешли под временное управление компании «УК Торг РУС».

Народный фронт занимается поддержкой участников СВО и жителей приграничных регионов с 2022 года. Организация собирает пожертвования, закупает необходимое оборудование и обеспечивает его доставку получателям.

По данным движения, совокупная стоимость переданных за время работы техники, вещей и материалов превысила 73 миллиарда рублей. Metro работает в России с 2000 года. По итогам 2025-го выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» составила около 260,3 миллиарда рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как челябинские носилки-волокуши изменили эвакуацию раненых участников СВО. В материале от 18 сентября 2026 года издание описало разработку, позволяющую одному военнослужащему вывозить раненого товарища.