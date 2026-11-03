Мэр Бугульмы обратился к жителям после смерти 12-летней девочки
Власти Бугульмы помогут родным девочки, умершей от менингита
Обложка © ТАСС / Андрей Любимов
В Бугульме власти совместно с Минздравом Татарстана и Роспотребнадзором организовали необходимые мероприятия после смерти 12-летней воспитанницы детского лагеря имени А. Д. Губина. Обстоятельства трагедии проверяют компетентные органы. Об этом сообщил глава Бугульминского района и мэр города Дамир Фаттахов в мессенджере «Макс».
По предварительным данным медиков, причиной смерти ребёнка могла стать молниеносная форма менингококковой инфекции. Девочка скончалась 2 ноября после резкого ухудшения состояния здоровья.
«Понимаю обеспокоенность жителей района, особенно родителей, чьи дети отдыхали вместе с девочкой в лагере имени А. Д. Губина. Поэтому считаю важным сообщить о принимаемых мерах», — написал Фаттахов.
Глава района подчеркнул, что местные власти поддерживают связь с семьями всех детей, отдыхавших в лагере. За состоянием их здоровья следят профильные специалисты.
«Главное сейчас — их здоровье и безопасность. Этим занимаются профильные специалисты», — заверил мэр.
Фаттахов также выразил соболезнования родным погибшей девочки и пообещал оказать семье необходимую помощь со стороны районной администрации. Кроме того, он призвал жителей проявить уважение к близким ребёнка, отказаться от публичного обсуждения обстоятельств трагедии и не распространять непроверенные сведения.
Напомним, что ранее стало известно о смерти 12-летней девочки после отдыха в детском лагере в Бугульме. Вечером 1 ноября ребёнок пожаловался на головную боль и высокую температуру, после чего родители забрали дочь домой. На следующий день девочку госпитализировали, однако спасти её не удалось.