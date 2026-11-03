Родители 12-летней девочки, скончавшейся от предполагаемой менингококковой инфекции после отдыха в лагере Татарстана, находятся под наблюдением медиков. Источником заражения мог стать человек, даже не подозревавший о наличии у себя опасной бактерии. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала вирусолог Лариса Попович.

По словам специалиста, передать инфекцию школьнице мог кто-то из воспитанников, работников лагеря или родственников. Менингококк распространяется воздушно-капельным путём, причём носитель нередко чувствует себя совершенно здоровым.

Именно поэтому даже медицинские справки не гарантируют отсутствия риска. Скрытый период заболевания продолжается от двух до десяти суток, наиболее часто — три-четыре дня.

Предварительно врачи диагностировали у ребёнка молниеносную форму менингококковой инфекции, осложнённую менингококцемией и синдромом Уотерхауса — Фридериксена. При таком развитии болезни возбудитель проникает в кровоток, провоцируя тяжёлый сепсис, кровоизлияния в надпочечники и стремительное падение давления. Состояние пациента способно стать критическим всего за несколько часов. По оценке Попович, смертность при менингококцемии может достигать 40%.

Вирусолог также пояснила, что возможные нарушения санитарных условий или качества питания в лагере не связаны с основным механизмом передачи этой бактерии.

Ранее Life.ru сообщал о смерти 12-летней девочки после отдыха в детском лагере имени Губина в Бугульме. Вечером 1 ноября школьница пожаловалась на сильную головную боль и температуру 39,4 градуса, после чего родители забрали её домой. На следующий день состояние ребёнка резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице. Контактировавшие с заболевшей находятся под медицинским контролем. Возбуждено уголовное дело.