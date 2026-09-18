Мэр Харькова назвал бедность на Украине катастрофой: за чертой — 41,6%

Бедность стала одной из главных проблем Украины наряду с коррупцией и боевыми действиями. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «РБК-Украина».

«Бедность сегодня — это катастрофа. 41,6% людей — за чертой бедности. А начинали войну с 20%. И дальше хуже: каждый день всё дорожает — продукты питания, молочные изделия, энергетика влияет на всё. А зарплата на том же уровне, и пенсии на том же уровне», — сказал Терехов.

По словам мэра Харькова, бедность, коррупция и боевые действия сегодня входят в тройку проблем, которые сильнее всего волнуют украинское общество. При этом бедность, отметил он, уже выходит на второе-третье место.

Приведённые Тереховым 41,6% совпадают с оценкой Всемирного банка за 2025 год. По данным организации, годом ранее за национальной чертой бедности находились 37% жителей Украины. При этом реальные трудовые доходы наиболее бедной части населения за год сократились более чем на 30%, тогда как у обеспеченных домохозяйств выросли более чем на 10%.

В самом Харькове, по словам Терехова, власти сейчас бесплатно кормят около 58 тысяч человек в день. Полтора года назад такой помощью пользовались 15–18 тысяч жителей.

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