Мэр Ишима Фёдор Шишкин ушёл в отставку после 13 лет во главе города

Глава Ишима Фёдор Шишкин досрочно сложил полномочия после более чем 13 лет руководства городом. Теперь он продолжит работу уже в Тюменской областной думе.

Решение о прекращении полномочий главы города и руководителя администрации 29 сентября утвердили депутаты Ишимской городской думы. Об этом Шишкин сообщил в своём канале в мессенджере Max.

По словам бывшего мэра, причиной ухода стал переход в региональный парламент. На сентябрьских выборах Шишкин баллотировался в Тюменскую областную думу восьмого созыва по Ишимскому одномандатному округу и одержал победу. Итоги голосования подтверждены региональным избиркомом.

В новом качестве Шишкин будет представлять не только Ишим, но и территории Ишимского района и соседних муниципальных округов.

Город он возглавлял с 2012 года. За это время Шишкин несколько раз переизбирался на должность главы муниципалитета. В последний раз депутаты вновь доверили ему руководство Ишимом в сентябре 2025 года.

Ещё до выборов было известно, что в случае победы на выборах в областную думу Шишкин может покинуть пост мэра. В сентябре региональные СМИ уже называли его переход в парламент причиной предстоящей смены руководства Ишима.

По итогам выборов кандидаты «Единой России» победили во всех 24 одномандатных округах на выборах в Тюменскую областную думу. Шишкин получил мандат по Ишимскому округу.