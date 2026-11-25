Здание детского сада в Куйбышевском районе Самары получило серьёзные повреждения в результате массированной атаки беспилотников. Воспитанников временно переведут в другое дошкольное учреждение, сообщил глава города Иван Носков в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам мэра, с 26 ноября практически все школы и детские сады города вернутся к привычному режиму работы. Исключение составит наиболее пострадавшее дошкольное учреждение.

Носков рассчитывает, что за ночь здания образовательных учреждений успеют полностью прогреться после перебоев с отоплением. Если график работы изменится, родителей предупредят через чаты.

Из-за массированной атаки беспилотников 25 ноября в нескольких школах Самары отменили занятия, а часть детских садов перевели на работу в режиме дежурных групп.

Напомним, минувшей ночью над Самарской областью сбили более 145 украинских беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в результате атаки погиб человек. В нескольких населённых пунктах произошли перебои с энергоснабжением, повреждения получили промышленные предприятия.